Spariti i soldi corrisposti alla figlia minore, genitori accusati di peculato

Non hanno depositato il denaro corrisposto dalla Asl alla figlia piccola a titolo di risarcimento danni e dopo la segnalazione del giudice tutelare sono stati rinviati a giudizio per peculato.

E’ la vicenda di due genitori, 52 anni lui e e 45 lei, comparsi ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario con l’accusa di essersi appropriati di 6mila euro “ricevuti dalla figlia a titolo di risarcimento avendo omesso di depositarli in un conto ad hoc come aveva disposto il giudice tutelare in quanto esercenti la potestà genitoriale”. La somma di denaro in questione era stata versata dalla Asl di Latina in seguito al danno ricevuto dalla piccola appena nata: durante il parto cesareo all’ospedale Santa Maria Goretti la bambina aveva riportato la rottura del femore e era stato necessario trasportarla al Bambino Gesù di Roma.

Alla bambina era rimasta una piccola invalidità del 3% e la Asl aveva corrisposto 6mila euro a titolo di risarcimento con l’obbligo, fissato dal giudice tutelare, che quel denaro fosse vincolato fino al raggiungimento della maggiore età della bambina. Ma di quel conto non c’è traccia ed è stato proprio il magistrato a segnalare la circostanza alla polizia.

Per i genitori è scattata una denuncia per peculato, reato del quale dovranno rispondere nel processo a loro carico che si aprirà il 5 luglio prossimo davanti al giudice monocratico Simona Sergio.