Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia: l'evento all'Istituto Da Vinci- Rodari

Anche l’Istituto Comprensivo Da Vinci-Rodari di Latina celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una doppia cerimonia, una dedicata alla scuola primaria e l’altra alla scuola secondaria di I grado. L’evento in programma per mercoledì 23 novembre vede l’adesione del Club per l’Unesco di Latina, del Lions Club Sabaudia-Circeo Host e dell’Unione Cattolica Italiana, insegnanti, dirigenti, educatori e formatori.

"La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine si celebra il 20 novembre di ogni anno. La data scelta coincide con il giorno in cui l’Assemblea generale Onu adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989 – afferma Mauro Macale Presidente Club per l’Unesco di Latina – Questi documenti sono la base del lavoro di protezione di tutti i bambini, in Italia e nel mondo". Nei due incontri che si terranno mercoledì 23 novembre, il primo nel salone D’Erme della scuola primaria Rodari alle 10.30 e il secondo alle 11.30 nell’Auditorium della secondaria di I grado L. Da Vinci, il Presidente del Club per l’Unesco di Latina Mauro Macale donerà alla scuola una serie di volumi dell’elaborazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza realizzata dagli alunni della 4? e 5? B di Ferrara, stampata dal Club per l’Unesco di Ferrara quest’estate.

"È un volumetto molto simpatico e rivolto sia ai ragazzi che agli adulti, l’elaborato è impreziosito da godibili illustrazioni ed il linguaggio scelto, è semplice e diretto - prosegue Macale - Voglio ringraziare il presidente Ugo De Nunzio del Club di Ferrara per aver messo a disposizione questo prezioso volume, che con piacere doniamo alle scuole perché, è fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze". Alla Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza parteciperanno oltre alle bambine e bambini e alle ragazze e ragazzi dell'Ic Da Vinci-Rodari: la dirigente Scolastica Eliana Assunta Valterio, il presidente del club per l’Unesco di Latina Mauro Macale, e le referenti di Educazione Civica della scuola Da Vinci-Rodari Luisa Faticati, Federica Giorgi e Mariateresa Marsura.