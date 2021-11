Anche il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri partecipa alla Giornata contro la violenza sulle donne

Anche il comando provinciale dei carabinieri ha partecipato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo ha fatto nell'ambito della campagna "Orange The World” che ha illuminato anche la caserma Cimarrusti di Latina. L’iniziativa è stata avviata da parte di tutte le caserme dell’Arma che ospitano le 150 stanze del progetto “Una stanza tutte per sé”, nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, grazie a una collaborazione istituzionale tra l’Arma e il Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società.

Per questo, il 25 novembre del 2019,l’allora comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri e la presidente del Soroptimist Mariolina Coppola hanno sottoscritto un formale protocollo finalizzato a disciplinare l’attività di collaborazione nell’ambito del progetto, che contiene anche le linee guida per l’arredamento delle stanze, che deve tener conto della psicologia dei colori e delle immagini. Ogni stanza è dotata di un sistema audio-video per la verbalizzazione computerizzata che evita alla vittima più momenti di testimonianza e che può servire per la fase processuale successiva. In ogni caserma, dove lo spazio lo ha consentito, è stato previsto un angolo per l’accoglienza o lo svago dei bambini che accompagnano la mamma, che potrebbero essere stati oggetto di violenza diretta o assistita.

Anche presso la sede del comando provinciale di Latina lo scorso 22 settembre è stata inaugurata “La Stanza tutta per sé” con una cerimonia che ha visto la presenza del comandante D'Aloia, del prefetto Falco, dei sostituti Procuratori della Repubblica Martina Taglione e Antonio Sgarrella, della direttrice della casa circondariale di Latina Nadia Fontana, dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Latina Patrizia Ciccarelli, e della presidente della sezione Soroptrimist della sezione di Latina Celeste Redi.

Nella provincia di Latina, l’invito del carabinieri è quello di denunciare qualsiasi forma di abuso e di violenza.