Giudice di pace al collasso, l'Ufficio rischia la paralisi con l'astensione dei magistrati onorari

L’Ufficio del giudice di pace continua ad operare in situazione di totale emergenza per la cronica carenza sia di personale amministrativo che di magistrati come da tempo denunciano gli avvocati e i rappresentanti sindacali della struttura giudiziaria. La situazione promette di aggravarsi ulteriormente in questi giorni visto che da oggi e per l’intera settimana è stata proclamata l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari.

La questione è stata oggetto questa mattina in Tribunale di un incontro tra il presidente dell’Ordine degli avvocati Gianni Lauretti, l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi e il consigliere comunale di Latina Federica Censi. “La situazione la situazione degli uffici del Giudice di Pace – sottolineano Adinolfi e Censi - si è ulteriormente aggravata perché a seguito della riforma Cartabia molti magistrati onorari hanno rinunciato all'incarico o ridotto drasticamente la loro attività. L’astensione comporterà un carico di lavoro ulteriore per i magistrati togati con conseguente rischio di una totale paralisi dell'Ufficio”. L'europarlamentare Adinolfi ed il consigliere comunale Censi preannunciano un loro intervento per “sollecitare provvedimenti urgenti da parte degli organi istituzionali preposti al fine di risolvere l'annosa questione che sta arrecando gravi problemi ai cittadini e alle imprese che chiedono provvedimenti giudiziari in tempi ragionevoli oltre che agli operatori della giustizia”.