Ufficio del giudice di pace, ecco i nuovi magistrati onorari

L'ufficio del Giudice di pace di Latina passa da tre a sette magistrati onorari. Una svolta per la struttura giudiziaria che da anni combatte contro una cronica carenza di organico.

Ieri mattina presso il Tribunale di Latina hanno ricevuto la nomina e poi prestato giuramento davanti al presidente Caterina Chiaravalloti quattro magistrati onorari, i primi che entrano a far parte dell’organico con la nuova normativa come giudici onorari di pace. Si tratta di Silvia Di Fonso, Maria Tuosto, Lucio Stile e Gennaro Iengo arrivati nel capoluogo pontino dopo uno specifico corso di formazione. Arrivano da Roma, dalla Puglia e dalla Campania. I quattro sono a disposizione dell’intero circondario giudiziario, sia nel settore penale che in quello civile, ma è quasi certo che verranno impiegati presso l’ufficio di via Vespucci dove ormai da anni si lavora con un organico decisamente sottodimensionato rispetto alla mole di pratiche che la struttura è chiamata a gestire. Attualmente infatti sono soltanto tre i giudici di pace impiegati ma con l’arrivo dei nei nominati si arriva a sette, più del doppio, una vera boccata di ossigeno per un sistema che è al limite del collasso come ha più volte denunciato anche l’Ordine degli avvocati.

“Ci apprestiamo al nuovo compito con grande entusiasmo – sottolineano i quattro dopo il giuramento avvenuto nell’aula della Corte di Assise – e siamo davvero orgogliosi di dare il nostro contributo al funzionamento della macchina giudiziaria”. Ora manca soltanto l’assegnazione, ultimo passaggio prima di prendere formalmente servizio nel circondario pontino.