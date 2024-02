Progetto "A Gonfie Vele": no al blocco della stipula del contratto

Il Tar ha rigettato l'istanza di inibizione della società Nuova Residence per bloccare la firma del contratto tra Comune di Latina e società aggiudicataria della gara del progetto "A Gonfie Vele" da circa 17 milioni di euro in programma per questa mattina preso l'Ater.

I giudici ha ritenuto che "non sussista l’estrema gravità e urgenza tale da non consentire la dilazione alla camera di consiglio, tenuto anche conto che risulta dagli atti del processo che viene in rilievo un programma finanziato con risorse derivanti dal Pnrr e che quindi trovano applicazione le speciali regole processuali previste in questi casi". La decisione è stata quindi rinviata all’udienza in camera di consiglio del 6 marzo prossimo. In quella sede si deciderà dunque sulle istanze della società proprietaria di un lotto di terreno di circa 3.724 metri quadrati in viale Pier Luigi Nervi in prossimità della Pontina oggetto di una richiesta di permesso di costruire presentata a maggio 2017 poi a luglio 2023 l'istanza è stata rigettata e la Nuova Residence aveva denunciato la mancata indizione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione avendo essa presentato un progetto edificatorio necessitante tale passaggio ma da piazza del Popolo non c'era stata alcuna risposta. Da parte del Comune non è stato opposto alcun diniego così è stata richiesta l’adozione di un provvedimento espresso. Fino ad arrivare a dicembre 2023 quando il Tar si è pronunciato dando ragione alla ricorrente.

E prorpio ieri il dirigente del settore Territorio e rigenerazione urbana del Comune di Latina ha provveduto a indire la Conferenza dei Servizi così come richiesto dalla Nuova Residence e in ottemperanza alla sentenza del Tar.