Attenzione puntata su Pnrr e frodi: rinforzi in arrivo alla guardia di finanza

Visita del comandante interregionale dell'Italia centrale della Guardia di finanza, generale di corpo d'armata Bruno Buratti, al comando provinciale di Latina. Il generale è stato accompagnato dal comandante regionale del Lazio Virgilio Pomponi ed entrambi sono stati ricevuti dal comandante provinciale Giovanni Marchetti. La visita istituzionale è stata l'occasione anche per fare il punto sulle peculiarità del tessuto sociale, economico e produttivo della provincia pontina e sulle principali azioni di contrasto da mettere in campo.

In questo contesto il generale ha annunciato l'arrivo a Latina di rinforzi al nucleo di polizia economico finanziaria. Ci saranno infatti 24 nuovi ispettori a Latina che si aggiungeranno ai 13 già in servizio per un totale di 37, con l'obiettivo di organizzare controlli più strutturati anche sui fondi in arrivo per il Pnrr. Durante la visita i militari che hanno partecipato alle più rilevanti attività di servizio hanno illustrato gli strumenti e le tecniche investigative utilizzati per fronteggiare le condotte a particolare connotazione fraudolenta e più pericolose per le risorse pubbliche, come le frodi all’I.V.A., le indebite compensazioni di crediti fittizi, il sommerso nel mondo del lavoro, lo sfruttamento di manodopera e le violazioni in materia di spesa pubblica, con particolare riguardo proprio ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una particolare attenzione è stata poi posta alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati ambientali e alle violazioni di varia natura nel settore delle accise e in particolare sui carburanti, soffermandosi, sotto tale profilo, sulle attività a tutela della trasparente applicazione dei prezzi, sui controlli sulla qualità dei prodotti e sulle forme di contrabbando.

Al termine dell'incontro il generale Buratti ha rivolto ai finanzieri della provincia parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i risultati raggiunti nei diversi settori di intervento, esortando a proseguire nella direzione intrapresa per continuare ad assicurare un concreto presidio di legalità economica a tutela dei cittadini e del sistema economico e imprenditoriale.