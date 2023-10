Anziano deceduto per un'ulcera, processo a cinque medici dell'Icot

Nuova udienza preliminare questa mattina davanti al gup del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per i cinque medici dell’Icot accusati di omicidio colposo per la morte di un anziano paziente avvenuta nel dicembre 2017 in circostanze che secondo i familiari non sono del tutto chiare.

Oggi il pubblico ministero Valerio De Luca in aula ha chiesto due condanne a un anno e due mesi di carcere per altrettanti imputati che hanno scelto il giudizio abbreviato e tre assoluzioni. Secondo l’accusa gli operatori sanitari avrebbero omesso di predisporre i necessari accertamenti strumentali finalizzati a diagnosticare un'ulcera nonostante la sintomatologia e le manifestazioni cliniche presentate dal paziente. L’uomo 81enne, i cui familiari si sono costituiti parte civile con l’avvocato Lucio Teson, dopo il ricovero all’Icot era stato trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti dove era deceduto qualche giorno dopo per complicazioni relative all'ulcera. I medici avrebbero cagionato il suo decesso per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia avendo tra l’altro omesso di provvedere al trattamento della lesione, limitandosi ad esplorare l'addome e non estendendo l'esame.

Oggi le richieste dell’accusa poi il rinvio al 14 novembre per le repliche della difesa e la sentenza.