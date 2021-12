Festa dell'Immacolata, si rinnova la tradizione con la deposizione della corona sulla statua di Piazza San Marco

Si rinnova anche nel 2021 la tradizione del giorno dell'Immacolata. Anche ieri infatti, mercoledì 8 dicembre, i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina hanno deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna che si trova in Piazza San Marco, davanti alla chiesa, a Latina.

Il maltempo non ha rovinato l'appuntamento, che è stato comunque seguito, come ogni anno, da molti cittadini che non hanno voluto perdere la cerimonia di benedizione e deposizione della corona.