La Asl inaugura una rete di ambulatori infermieristici di comunità

Una rete di ambulatori infermieristici di comunità è stata creata dall'azienda sanitaria di Latina per la presa in carico complessiva del paziente. Ad annunciarlo è la direzione generale, che ha programmato l'inaugurazione ufficiale nella giornata di venerdì 23 giugno, alle 12, con una conferenza stampa di presentazione del progetto presso l'aula magna della palazzina direzionale dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in via Scaravelli.

L'apertura dei nuovi ambulatori infermieristici di comunità risponde all'obiettivo di una presa in carico complessiva del paziente e dei suoi bisogni assistenziali, in una logica di prossimità e con funzioni di prevenzione della salute e di programmazione di corrretti e sani stili di vita. I servizi predisposti all'interno degli ambulatori potranno assicurare anche la delicata gestione dei pazienti stomizzati.