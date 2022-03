Torna il bar- ristoro all'ospedale Goretti: lunedì l'inaugurazione

Lunedì 28 marzo alle 09.30, alla presenza del direttore generale della Asl Silvia Cavalli, verrà inaugurato il nuovo locale bar e ristoro all?interno dell?ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La nuova struttura sarà gestita da Ristorazione Servizi Italia Srl ? Risto. S.I.?, che si è aggiudicata l?affidamento in concessione per la durata di 9 anni. Il locale è stato sottoposto a una radicale ristrutturazione a carico dell?aggiudicatario, in una prospettiva di sempre maggior comfort e qualità dell?offerta, con tendenza all?utilizzo di prodotti locali, biologici, a marchio Igp e Dop. Il bar tavola calda situato all?ingresso principale dell?ospedale, sarà operativo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6.45 alle 22. Per i dipendenti Asl, è previsto uno sconto del 25% sui prodotti consumati. "Un ulteriore tassello del processo di umanizzazione degli spazi di cura - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - che la Asl sta sviluppando attraverso azioni concrete per garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze dei pazienti e visitatori".