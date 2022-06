Inaugurazione del cup al Goretti, D'Amato: "La sanità si va trasformando" | IL VIDEO

Questa mattina, 16 giugno, a Latina l'inaugurazione del nuovo cup dell'ospedale Goretti e di 11 ambulatori a servizio della struttura ospedaliera. L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato ha partecipato all'evento insieme alla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli: "Oggi è un ulteriore passo in avanti verso una sanità che si va trasformando. A Latina sono previsti importanti investimenti sia in questa struttura che per il nuovo ospedale".