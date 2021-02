Inaugurata l'area giochi di Piazza Ilaria Alpi, Coletta: "Riqualificazione di uno spazio importante per il quartiere"

E' stata inaugurata questa mattina, 26 febbraio, la nuova area giochi di piazza Ilaria Alpi, a Latina. Hanno partecipato il sindaco Damiano Coletta, gli assessori Emilio Ranieri e Dario Bellini e il Comitato Piazza Ilaria Alpi.

"E' un primo step - ha commentato il sindaco Coletta - per la riqualificazione di uno spazio importante per il quartiere e per la città. Grazie all'assessore Ranieri, al Servizio Decoro e alla consigliera delegata Loretta Isotton per l'eccellente lavoro che svolge sul territorio. Un ringraziamento anche al comitato di quartiere che si prende cura con grande senso civico dell'area verde di Piazza Ilaria Alpi e che si è sempre posto in maniera costruttiva".