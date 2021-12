Nuova sala d'attesa nel reparto oncologico del Goretti: taglio del nastro il 15 dicembre

Taglio del nastro, mercoledì 15 dicembre alle 16, al Padiglione Porfiri dell'ospedale Goretti di Latina. Sarà infatti inaugurata la nuova costruzione che fungerà da sala d'attesa per i pazienti con trattamento chemioterapico nel reparto oncologico del nosocomio.

La struttura in vetro e ferro, che si collocherà nella zona del cortile di Padre Pio, è stata realizzata dalla Asl di Latina nell’ottica di una maggiore attenzione ed umanizzazione nei confronti dei pazienti fragili, ai quali si è voluto garantire un ambiente esclusivo, separato dal resto dell’utenza. "L’ampio spazio di 50 metri quadrati, dotato di finestre a tutt’altezza - spiega l'azienda sanitaria in una nota - è stato opportunamente illuminato e riscaldato per conferire maggiore familiarità all’ambiente. Le sedute sono state posizionate in modo tale da rispettare le distanze previste dal protocollo covid. Si migliora così il comfort durante l’accesso alle cure, ponendo fine ai disagi causati dalla carenza di aree idonee allo scopo".