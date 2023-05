Incendi ai chioschi, sabato una "Camminata della legalità"

Si sta ancora indagando sulle intimidazioni di fuoco che hanno preso di mira nei giorni chioschi del lido di Latina, con ben due strutture date alle fiamme e una terza in cui l'incendio è stato sventato. Intanto però si alza la voce della città che chiede legalità e chiede di non spegnere i riflettori su questi episodi gravissimi.

Così, dopo il flash mob organizzato dalle forze progressiste a pochi giorni dagli attentati, ora è in programma sul litorale una nuova iniziativa per la giornata di sabato 27 maggio. Questa volta è organizzata da un coordinamento spontaneo di cittadini e cittadine, associazioni e comitati. Si tratta di una "Camminata della legalità" che, alle 17 di sabato, partirà da Capoportiere. "Gli avvenimenti della scorsa settimana, gli incendi dei chioschi sul nostro litorale - scrive il coordinamento in una nota di annuncio della manifestazione - gettano un’ombra preoccupante sulla nostra città. Colpire luoghi di aggregazione significa attaccare l’intera collettività. Per questo è doveroso, come cittadini, non spegnere i riflettori sull’accaduto e restare uniti. Sabato 27 maggio manifesteremo il nostro sostegno".

Intanto, nei giorni scorsi anche la prefettura ha riunito d'urgenza un comitato per l'ordine e la sicurezza alla presenza delle forze dell'ordine e della nuova sindaca del capoluogo, nel corso del quale si è stabilito che, parallelamente alle indagini per individuare i responsabili delle intimidazioni, saranno anche intensificati i controlli in questa zona del lungomare.