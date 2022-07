Incendio ad Al Karama, campo evacuato: gli ospiti trasferiti all'ex Rossi Sud

E' di circa 9 ettari l'area percorsa dall'incendio divampato questo pomeriggio, sabato 2 luglio, in via Monfalcone a Borgo Montello. Le fiamme, appiccate in un campo di sterpaglie della zona, hanno rapidamente raggiunto il centro di accoglienza di Al Karama, dove per lunghe ore hanno operato via terra le squadre di vigili del fuoco e della protezione civile e un elicottero della Regione Lazio coordinato da un Dos. Le operazioni di spegnimento come comunica il comando di Latina dei vigili del fuoco, sono ancora in corso.

Le fiamme hanno distrutto diverse strutture e avvolto nel fumo il campo nomadi, che è stato completamente evacuato. Sul posto anche diversi mezzi di soccorso, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Coletta e l'assessora al Welfare Francesca Pieleoni. "Voglio fare i complimenti in primis ai vigili del fuoco e alla protezione civile - ha commentato il primo cittadino - la situazione era pericolosa per il forte vento che spirava e alimentava le fiamme ma e? stata gestita con grande competenza e freddezza. Ringrazio anche la polizia locale e tutte le forze dell’ordine intervenute, polizia e carabinieri, cosi? come gli operatori del Pronto intervento sociale, il personale dei servizi sociali del Comune e la Caritas. Grazie alla professionalita? di tutti coloro che sono entrati in azione, questo incendio non ha provocato vittime ne? feriti".

Come precisato dal sindaco Coletta gli ospiti evacuti dal centro Al Karama saranno provvisoriamente collocati all'ex Rossi Sud, in un’area completamente distinta rispetto all’hub vaccinale. "Per questo - conclude Coletta - ritengo doveroso ringraziare il prefetto Falco, il presidente della Provincia Stefanelli e la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli. Le istituzioni, anche in questo caso, hanno fatto squadra per affrontare un caso delicato".