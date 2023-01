Paura in via delle Congiunte destre: auto in transito prende fuoco

Paura ieri a Latina in via delle Congiunte destre dove un'auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Le segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze 112 hanno portato sul posto il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina.

Le fiamme, come accertato dalla squadra di vigili del fuoco, hanno interessato prevalentemente il vano motore della vettura, alimentata a gpl. L'auto ha preso fuoco mentre era in transito. Sono quindi iniziate le operazioni di spegnimento e successivamente il personale intervenuto ha acquisito informazioni per risalire alle cause del rogo che ha completamente distrutto il veicolo e che sembrano essere di natura accidentale. Molta paura ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.