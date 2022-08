Due auto a fuoco nella notte: incendio doloso, indaga la polizia

Due auto sono state date alle fiamme nella notte di lunedì sotto a una palazzina di via Copenaghen, nel quartiere Europa a Latina. Si tratta di Smart Fortwo e di una Mazda, di proprietà di una coppia, una donna di 54 anni e un uomo di 51, gestori di un ristorante. Le due vetture erano posteggiate poco lontano dall'abitazione che la coppia condivide nel quartiere residenziale della città, ma a distanza di alcuni metri l'una dall'altra. Una circostanza questa che fa pensare a un episodio di natura dolosa.

Le squadre dei vigili del fuoco, dopo l'allarme lanciato dai residenti spaventati dal fumo, hanno domato le fiamme e poi hanno effettuato, insieme agli esperti della polizia scientifica, un sopralluogo per cercare possibili tracce utili alle indagini. Sul posto non sono stati ritrovati inneschi, ma gli investigatori sono certi dell'origine dolosa del rogo. L'uomo e la donna, ascoltati dagli agenti della squadra volante, non hanno però fornito indicazioni utili che potessero indirizzare le indagini su una pista precisa e hanno spiegato di non aver ricevuto minacce di non avere sospetti. L'episodio sembra però a tutti gli effetti un attentato incendiario su cui ora indagano gli investigatori della squadra mobile di Latina.