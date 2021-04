Auto in fiamme all'alba in via Verdi: intervengono vigili del fuoco e polizia

Non si registrano persone coinvolte. Ancora sconosciute le cause del rogo. Indagini in corso

Auto in fiamme alle 5 di questa mattina, 1 aprile, a Latina. Il personale operativo dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuto nel capoluogo per la segnazione di un incendio di una vettura.

In via Verdi una Range Rover era completamente avvolta dalle fiamme. Sono quindi iniziate subito le operazioni di spagnimento per evitare che le fiamme si propagassero. Subito dopo aver domato il rogo, in collaborazione con gli agenti di polizia, i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di acquisire elementi utili e risalire alle cause dell'incendio, che al momento non è stato possibile verificare con certezza.