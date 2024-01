Spaventoso incendio in un'azienda agricola: a fuoco un capannone con 400 balloni di fieno

Un violento incendio è divampato nella serata di ieri, 8 gennaio, alla periferia del capoluogo. Il rogo ha interessato un'azienda agricola che si trova lungo la via Litoranea nei pressi dell'incrocio con via del Lido. L'allarme è scattato intorno alle 20 di lunedì e ha portato sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina.

Le fiamme avevano già completamente avvolto il capannone di circa 300 metri quadrati che conteneva circa 400 balloni di fieno e diverse attrezzature agricole. Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento con l'ausilio di due autobotti dei vigili del fuoco. Subito dopo il Ros- Responsabile operazioni di soccorso, in collaborazione con gli agenti di polizia, ha effettuato un primo sopralluogo all'interni dell'azienda nel tentativo di individuare tracce che potesseero far risalire alle cause del rogo che, al momento, non è stato possibile accertare. Danni ingenti all'azienda ma nessuna persona coinvolta.