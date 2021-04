Tragedia a Latina, una donna muore in un incendio divampato in una casa a Borgo Grappa

Tragedia nel capoluogo pontino, a Borgo Grappa, dove una donna è morta in un incendio divampato all'interno di un'abitazione. E' accaduto in uno stabile di appartamenti a schiera nella zona di via Golfo degli Aranci. Sul posto le squadre di vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Borgo Grappa.

Secondo le prime informazioni la donna che si trovava in quel momento da sola all'interno dell'appartamento non è riuscita a mettersi in salvo a causa di difficoltà di deambulazione. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo e ad entrare ormai per lei non c'era più nulla da fare. Nell'incendio un'altra persona, un inquilino dello stesso stabile, è rimasta intossicata. Restano invece ancora da accertare le cause del violento incendio.