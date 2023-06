Incendio a pochi passi dal centro: a fuoco nella notte un chiosco bar

Un altro incendio a Latina, questa volta a pochi passi dal centro cittadino. È accaduto nella tarda serata di giovedì 8 giugno, quando le fiamme hanno distrutto l'interno dello storico chiosco bar che si trova lungo via Emanuele Filiberto, accanto al distributore di benzina Ip.

L'interno dell'attività che si trova sul marciapiede nella zona del Nicolosi e che da tempo era ormai chiusa, è stata ridotta in cenere. La struttura è stata transennata dai vigili del fuoco intervenuti l'altra notte dopo essere stati allertati con alcune segnalazioni, insieme ai carabinieri.

Non si conoscono ancora con certezza però le cause del rogo. Il caso è ora affidato ai militari dell'Arma, che stanno indagando e che non escludono al momento nessuna pista, neppure quella di un gesto doloso.