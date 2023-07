Nuovo incendio nella notte all'Hotel de la Ville

Ennesimo incendio nella notte all'Hotel de la Ville di Latina, la struttura in pieno centro cittadino diventata da tempp rifugio di persone senza fissa dimora. Da quanto si apprende le fiamme questa volta hanno interessato alcuni locali del primo piano dell'edificio che si trova di fronte all'ospedale Goretti, rendendo necessario un nuovo intervento delle squadre di vigili del fuoco.

Non si tratta purtroppo della prima volta. Solo lo scorso giugno, sempre di notte, un altro rogo aveva riguardato una stanza all'ultimo piano dello stabile, ma altri due episodi analoghi si erano registrati anche nei mesi precedenti, a febbraio e a novembre. L'ex albergo, acquisito dopo il fallimento, resta infatti in completo stato di abbandono ed è da tempo occupato da senza fissa dimora che vivono in una situazione di assoluto degrado e di pericolo. I numerosi roghi accidentali sarebbero infatti causati proprio da questa situazione che è ormai sfuggita al controllo.

Anche questa notte dunque i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti insieme ai mezzi di soccorso. Le fiamme sono state tempestivamente domate e non sono state coinvolte persone. Tutti gli occupanti infatti si erano già allontanati.