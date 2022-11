Incendio all'ex Hotel de La Ville: la struttura occupata da senza fissa dimora

Un incendio è divampato in uno dei locali dell'Hotel de la Ville, in via Scaravelli, di fronte all'ospedale Santa Maria Goretti. Le fiamme sembrano aver interessato una dependance della struttura dell'ex albergo a due passi dal centro cittadino, che è ormai abbandonata e in disuso da tempo. I locali, da quanto si apprende, erano stati però occupati ed erano diventato rifugio di alcune persone senza fissa dimora. In passato lo stesso hotel era stato utilizzato dalle cooperative sociali come centro di accoglienza proprio per ospitare richiedenti asilo, poi due anni fa è stato acquisito dalla famiglia Lepori ma l'attività non è stata ripristinata.

Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco che hanno prontamente domato il rogo, mentre gli agenti della polizia locale e della squadra volante hanno effettuato sopralluoghi all'interno, sia della dependance che dello stesso albergo, per verificare l'eventuale presenza di senzatetto. Il rogo ha riguardato una delle camere della dependance, che però, al controllo del vigili del fuoco, è risultata vuota. Dalle prime verifiche è stata rilevata la presenza di una sola persona in un'altra stanza della struttura.