Incendio a Latina, fiamme intorno alla lottizzazione Cucchiarelli

Un incendio ha colpito di nuovo il centro abitato di Latina, in particolare la zona della lottizzazione Cucchiarelli. Le fiamme infatti sono divampate in un terreno incolto che si trova tra via Isonzo e il quartiere residenziale, nella stessa area interessata dal vasto rogo che lo scorso settembre si era poi esteso anche in via Isonzo e via dell'Agora.

In questa circostanza le fiamme si sono rapidamente propagate anche a ridosso delle ville che si trovano all'interno della lottizzazione, tra via Toscana, via Lazio e via Lombardia. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare il fuoco che sta interessando le sterpaglie e una piccola zona di bosco, ma anche gli stessi residenti stanno dando un supporto cercando con ogni mezzo di proteggere i loro giardini con le pompe d'acqua.