Tragedia in via Giovanni Cena, incendio in casa: muore un uomo tra le fiamme

Tragedia all'alba in un palazzo del centro di Latina, in via Giovanni Cena. All'interno di un appartamento del condominio è divampato un violento incendio e un uomo di 77 anni è morto carbonizzato mentre altre due persone sono rimaste intossicate.

Il rogo è scoppiato all'interno della camera da letto in cui l'uomo stava dormendo ma le cause sono ancora in corso di accertamento. Per il 77enne non c'è stato scampo, non è riuscito a mettersi in salvo perché non deambulava e ha perso la vita avvolto dalle fiamme.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco è riuscito ad evitare che il rogo potesse propagarsi anche al resto della casa, dove c'erano altre due persone, la sorella e il cognato della vittima. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e trasportati in ospedale con sintomi da intossicazione, mentre il resto della palazzina è stato evacuato.

Sul posto, oltre alle squadre di vigili del fuoco anche le pattuglie della polizia. Sono in corso serrati accertamenti e indagini per stabilire le cause dell'incendio.