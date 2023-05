Altro incendio al lido: dopo il quinto, distrutto dal fuoco anche il primo chiosco

Un altro chiosco a fuoco al lido di Latina. A 48 ore di distanza dal primo rogo che ha mandato in fumo il quinto chiosco verso Rio Martino, questa sera è toccato al primo chiosco.

L'allarme è scattato intorno alle 20 e ha portato sul posto le squadre di vigili del fuoco e le pattuglie della polizia di Stato. Una circostanza questa che non lascia dubbi, a questo punto, sulla natura dolosa di entrambi gli episodi. Domate le fiamme, si procederà a un accurato sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce che possano orientare le indagini degli investigatori. Ricordiamo che i chioschi erano ancora in fase di montaggio in vista dell'imminente apertura della stagione estiva.