Brucia un ripostiglio adiacente una carrozzeria, intervento dei vigili del fuoco

Incendio all’alba di questa mattina, sabato 3 giugno, in via Torrenuova, la strada che collega Rio Martino a Santa Fecitola. Erano circa le 5.20 quando i vigili del fuoco del Comando di Latina sono intervenuti dopo una segnalazione.

La squadra giunta sul poso ha in effetti individuato un incendio che stava interessando una struttura di circa 100 metri quadrati adibita a ripostiglio, all'interno di un terreno privato. Sono state quindi avviate immediatamente le operazioni di spegnimento per evitare che le fiamme si propagassero alla struttura adiacente adibita a carrozzeria. Per domare il rogo si è reso necessario anche il supporto di un altro automezzo per rifornimento idrico alla prima squadra intervenuta.

Una volta spento l’incendio è stato effettuato un controllo sull’area interessate per individuare eventuali elementi utili a stabilirne le cause che al momento restano però ignote. Fortunatamente non sono state coinvolte persone.