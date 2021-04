Incendio a Latina: a fuoco la tensostruttura per i test rapidi della farmacia Farina

Il rogo divampato intorno alle 6 di oggi, 21 aprile. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Indagini in corso per risalire alle possibili cause

Incendio a Latina, poco prima delle 6 di oggi, 21 aprile. Il rogo ha interessato il gazebo esterno della farmacia Farina lungo via Carturan, utilizzato per effettuare test rapidi anti covid. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Latina è intervenuta tempestivamente sul posto contenendo le fiamme e riuscendo ad evitare che l'incendio si propagasse.

Una volta domato il rogo, che non ha coinvolto nessuno ma solo provocato danni alla struttura, in collaborazione con il personale della polizia è stato effettuato un accurato sopralluogo per cercare di risalire alle cause, ma al momento non è stato evidenziato nulla che possa aver provocato l'innesco dell'incendio. Ulteriori indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia, che stanno acquisendo le immagini delle videocameree di sorveglianza della zona.