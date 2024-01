Paura in centro, scoppia un incendio in un appartamento

Tragedia sfiorata ieri sera in centro a Latina. Un incendio è divampato nella serata in una palazzina in via Bixio. Il rogo ha interessato uno degli appartamenti al primo piano dell'edificio, abitato da quattro cittadini stranieri, tutti regolari sul territorio. Nel giro di breve tempo il fuoco ha devastato alcune stanze e il fumo ha invaso la palazzina costringendo gli altri condomini ad allontanarsi in fretta dalle loro abitazioni per non rimanere intossicati.

L'intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco ha consentito di domare presto l'incendio, senza nessuna conseguenza per i giovani che riesiedevano nell'appartamento e che sono riusciti ad allontanarsi in tempo. L'alloggio però è risultato inagibile. Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato per la presenza di candele accese, perché l'energia elettrica e le altre utenze erano state staccate e gli inquilini si arrangiavano a cucinare con fornelli da campo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a un'ambulanza del 118, anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.