Vasto incendio sulla via del mare: al lavoro polizia e vigili del fuoco

Incendio nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, in via del Lido a Latina. Il rogo di sterpaglie si è sviluppato all'altezza di via Cerreto Alto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia della squadra volante, allertati da diverse segnalazioni di cittadini arrivate al 113. Le fiamme avvolgevano ormai entrambi i lati della strada impedendo il flusso regolare del traffico verso il lungomare.

I poliziotti hanno dunque bloccato la strada in tutti e due i sensi di marcia mettendo in sicurezza gli occupanti delle auto rimaste in sosta bloccate dall'incendio. Dopo circa un'ora il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e il traffico verso il lido di Latina è potuto riprendere regolarmente.