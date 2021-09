Vasto incendio in un campo in via Isonzo: in azione vigili del fuoco e un elicottero

Le fiamme hanno raggiunto la parte opposta del terreno, in prossimità di via Sezze e anche a ridosso di via Rossetti. Chiuse le strade vicine per consentire le operazioni di spegnimento

Un violento incendio è divampato oggi, mercoledì 22 settembre, a Latina. Il rogo si è sviluppato in un vasto campo incolto e le fiamme sono arrivate a ridosso dell'incrocio tra via Isonzo e via dell'Agora, in prossimità del semaforo. Il fuoco continua a correre velocemente e ha raggiunto in breve tempo anche la parte opposta del terreno, nei pressi di via Sezze e a anche a ridosso di via Rossetti, a pochi metri dal liceo scientifico Majorana e dal comando della polizia locale.

Il fumo è ben visibile anche da lontano. Per consentire le operazioni di spegnimento sono state interdette alla circolazione stradale tutte le strade vicine all'incendio, compreso un tratto di via dell'Agora.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco e un elicottereo, mentre la polizia si è occupata di gestire la viabilità