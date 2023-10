Incendio in via Romagnoli, brucia un riparo utilizzato dai senza fissa dimora

Un incendio è divampato nel pomeriggio del 10 ottobre a Latina. Le fiamme hanno interessato un locale in disuso che si trova lungo via Romagnoli, utilizzato spesso come ricovero notturno per persone senza fissa dimora. Il rogo, probabilmente di natura accidentale, ha bruciato due giacigli di fortuna su cui trovavano riparo i senzatetto.

Le fiamme non hanno però provocato danni alle persone. Le squadre di vigili del fuoco hanno prontamente domato il fuoco, mentre i carabinieri della compagnia di Latina hanno avviato i dovuti accertamenti sul caso.