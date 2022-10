Auto rubate all'estero e riciclate in Italia: molte vendute anche a Latina

Auto di valore rubate in diversi Paesi d'Europa, modificate e poi immesse di nuovo in commercio in Italia. L'inchiesta, che ha scoperto il traffico illecito e che tocca anche la provincia di Latina, arriva dalla Procura di Frosinone e ha portato a una misura cautelare nei confronti di una persona indagata per il reato di riciclaggio di veicoli. Come rivela Frosinone Today, l'attività investigativa è stata condotta dalla polizia stradale di Frosinone e lo scorso settembre ha portato all'esecuzione di un sequestro di diversi autoveicoli rubati e contraffatti.

L'indagine è stata avviata ad agosto dopo un primo sequestro di 13 auto di provenienza furtiva eseguito dal personale del distaccamento della polstrada di Sora. Tutti i veicoli risultavano contraffatti nel numero di telaio ed erano accompagnati da documenti provenienti dalla donazione di altre auto circolanti in Spagna o relativi a veicoli gravemente incidentati in Germanio oppure in Olanda. Oltre al sequestro delle prime auto sono stati individuate altre 19 vetture riciclate con lo stesso metodo e poi rivendute in alcune località delle province di Frosinone, Roma, Perugia e anche Latina.