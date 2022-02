Inchiesta sull'hotel 'Il Guscio', c'è un'altra richiesta di rito abbreviato

C'è un'altra richiesta di giudizio abbreviato nell'inchiesta sul fallimento della società Circe e l'acquisizione dell'albergo 'Il Guscio' di Terracina condotta dalla Guardia di finanza per la quale sono indagati l’avvocato Luca Pietrosanti, i commercialisti Alberto Palliccia, Aldo Manenti, Massimo Mastrogiacomo, Roberto Manenti, Simone Manenti, Luigi Buttafoco e di Simona Vescovo per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell’ambito di procedure fallimentari, trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Nell'udienza preliminare di questo pomeriggio è stata infatti presentata una richiersta per Roberto Manenti che si aggiunge a quella già depositata nei mesi scorsi da Luigi Buttafuoco.Preso atto dell'istanza il giudice ha quindi rinviato all’udienza del 4 maggio prossimo quando celebrerà i i due riti abbreviati e deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzante dai pubblici ministeri Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo per gli altri indagati. L'accusa ipotizza una turbativa nella vendita all’asta dell’immobile di proprietà della Circe, controllata dalla Quadrifoglio. Le quote dell’albergo sarebbero state cedute al prezzo di 237mila euro e poi rivendute al termine di un concordato a un milione e mezzo di euro.