Coop Karibu, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Soumahoro e altri cinque

E’ stata fissata per il 6 ottobre prossimo l’udienza preliminare del processo a carico della moglie e della suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete e ancora i cognati Michel Rukundo e Richard Mutangana oltre a Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanabo Koburangiyra, le ultime due collaboratrici delle cooperative coinvolte nell’indagine della Procura della Repubblica di Latina. Sono stati i pubblici ministeri titolari dell’indagine, Andrea D'Angeli e Giuseppe Miliano, titolari dell'inchiesta, a chiedere il rinvio a giudizio dei sei indagati per i mancati pagamenti denunciati da alcuni lavoratori impiegati nelle due cooperative Karibu e Consorzio Aid.

Gli accertamenti sulla gestione dei fondi da parte della Karibu, che si occupa dell'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo, erano partite a novembre dello scorso anno e si sono chiuse a aprile. Secondo gli investigatori il “sistema è connotato da rilevanti opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla cooperativa sociale e agli altri enti coinvolti, fondi, in parte non rendicontati e in parte utilizzati per scopi apparentemente estranei allo scopo sociale, tra cui acquisto di beni di lusso, in parte destinati ad utilizzi anche all'estero e allo stato non chiariti”. L’associazioe Jambo Africa – cone sede presso la stessa Karibu – era stata creata soltanto per fornire manodopera a Karibu secondo schemi di esternalizzazione ritenuti illegali e veniva utilizzata “in un meccanismo fraudolento di fatturazione di operazioni inesistenti per giustificare poi le uscite di denaro che Karibu aveva l’obbligo di rendicontare nell’ambito dei progetti Sprar e Cas”.

Nell’udienza preliminare fissata per il 6 ottobre davanti al gup del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone la Ulitucs, che presentò le prime denunce per conto dei lavoratori che portarono all’apertura dell’inchiesta, si costituirà parte civile. “Il dato allarmante – precisa il responsabile Uiltucs Gianfranco Cartisano – è che, nonostante il lavoro dei due commissari di governo, i lavoratori ad oggi non hanno ancora percepito un euro. Sono senza lavoro e senza le spettanze dovute. Siamo addosso alla Prefettura perché gli appalti revocati a Karibu e affidati ad altre cooperative del territorio non hanno prodotto alcuna ricollocazione”.