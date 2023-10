Caso Karibu, le spese personali e i fondi distratti all'estero

In molte occasioni le carte prepagate della cooperativa Karibu sono state ricaricate con causali relative a progetti ma in realtà le spese effettuate con le stesse carte risultano presso attività di ristorazione, strutture ricettive, negozi di abbigliamento, gioiellerie, in Italia e all'estero. E' quanto emerge ancora dalle carte dell'inchiesta condotta dalla guardia di finanza di Latina sulla cooperativa Karibu e il Consorzio Aid, che ieri ha portato a tre misure cautelari a carico di Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, madre e figlia, rispettivamente suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro (entrambe ai domiciliari) e di Michel Rukundo, destinatario invece dell'obbligo di dimora.

Sotto la lente degli investigatori sono finite i fondi ricevuti dalle cooperative per l'accoglienza dei migranti e i progetti di integrazione ma anche le risorse "distratte" dalle reali finalità dei progetti. Nell'ordinanza il gip Giuseppe Molfese ricostruisce infatti una lunga serie di spese che dimostrano come i reali beneficiari delle carte prepagate fossero proprio gli indagati. Ecco allora che vengono riportati pagamenti per centinaia di euro (transazioni per 700- 500 e 400 euro) in un negozio di abbigliamento e altre decine di euro spese in un negozio di estetista. Ma consistenti fondi sono stati utilizzati anche per bonifici diretti in favore di un altro figlio di Marie Therese Mukamitsindo, privo di cariche sociali in Karibu ma dipendente insieme alla moglie della cooperativa Jambo Africa, sostanzialmente inattiva dal 2019. Per il tramite del figlio, che vive in Rwanda da diversi anni, risultano inoltre distratti diversi fondi verso l'estero, a volte giustificati come "rimborso spese anticipato" o come "rimborso anticipi pocket money". Il terzo figlio, per il quale è stata rigettata la misura cautelare, poteva disporre delel credenziali di accesso del conto corrente di Karibu e trasferire a favore di se stesso ingenti somme di denaro, che lo avevano portato ad aprire in Rwanda un supermercato e poi un ristorante.

Le circostanze ricostruite nell'attività investigativa integrano dunque per il giudice il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ma anche quello di auto riciclaggio. L'indagine insomma evidenzia la "presenza di una struttura delinquenziale organizzata al livello familiare", "un sistema collaudato che è risultato esclusivamente proteso ad eludere gli obblighi pubblicistici derivati dalle convenzioni con altri enti, dotato di schemi societari fittizi riconducibili allo stesso management Karibu e connotato da caratteri di transnazionalità, tutti unicamente finalizzati a distrarre i fondi pubblici, in buona parte reinvestiti all'estero". Il gip evidenzia anche "l'ulteriore collegato effetto di porre i soggetti ospitati, già in condizione di particolare vulnerabilità poiché migranti richiedenti protezione internazionale, in stato di accoglienza gravemente lesivo della loro stessa dignità".