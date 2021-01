Accusa dolori ma viene dimesso dalla Clinica: muore a casa per infarto

Un'inchiesta della Procura di Latina sul decesso di un uomo di 60 anni di Latina che aveva accusato un malore ed è stato trasportato alla clinica Città di Aprilia. Dopo alcune ore in osservazione il paziente è stato dimesso ed è tornato a casa dove le sue condizioni si sono però aggravate fino alla morte, probabilmente dovuta a un infarto.

Secondo la ricostruzione, l'uomo aveva accusato forti dolori addominali che lo hanno spinto a rivolgersi al 118. E' stato quindi disposto il trasferimento alla clinica Città di Aprilia dal momento che il Goretti di Latina è interamene ospedale Covid ad eccezione delle malattie tempo dipendenti come infarto e ictus. Una volta arrivato al presidio ospedaliero di Aprilia, il paziente è stato dimesso dopo alcune ore con la prescrizione di antidolorifici, ma con il passare delle ore, una volta a casa, le sue condizioni si sono aggravate e all'arrivo di un'altra ambulanza per il 60enne non c'era ormai più nulla da fare. I familiari hanno segnalato l'accaduto alla polizia e sul caso sono in corso gli accertamenti disposti dalla Procura.