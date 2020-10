Inchiesta sulla variante Q3, archiviato il procedimento a carico dell'assessore Castaldo

Svolta nell’inchiesta sulla variante del quartiere Q3 aperta dalla Procura della Repubblica nel febbraio dello scorso anno. E’ stato infatti archiviato il procedimento a carico dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Latina Francesco Castaldo che all’epoca era stato iscritto nel registro degli indagati. A dare la notizia è l’amministrazione comunale che esprime “piena soddisfazione rilevando che, alla prova delle verifiche giudiziarie, è emersa ancora una volta l’assoluta regolarità e trasparenza dell’operato della Giunta e dei Servizi”. Soddisfazione anche da parte di Lbc. “Non poteva che finire così, con una archiviazione, l’indagine a carico dell’assessore Castaldo per la questione Q3 – spiega in una nota il gruppo consiliare di Latina Bene Comune - da sempre abbiamo sostenuto l’assessore all’urbanistica in questa vicenda, ed oggi siamo felici di poter trovare la conferma, certificata dalla decisione della Procura, di quanto sempre sostenuto: che non c’era nulla da temere, perché tutto era stato fatto nella piena correttezza amministrativa”.

“Non ho mai avuto dubbi sull’operato dell’assessore – aggiunge Celina Mattei, presidente della commissione Governo del territorio – La questione del Q3 era peraltro stata affrontata in più commissioni e già all’epoca fu chiarito in modo limpido ed in sede istituzionale tutto l’iter della pratica alla presenza sia dell’assessore che della segretaria generale e non abbiamo mai avuto dubbi sulla bontà dell’operazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano e condotta dal Nipaf, puntava a verificare la regolarità della variante urbanistica e l'eventuale ipotesi di una lottizzazione abusiva in riferimento ad un progetto che prevede la realizzazione di un edificio di 5mila metri quadrati per ospitare strutture di vendita in un’area a ridosso dell’hotel Garden.