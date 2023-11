Operazione "Scarabeo": cinque rinvii a giudizio ma viene meno il filone delle truffe

Si è conclusa con cinque rinvii a giudizio l'udienza preliminare per due filoni dell'inchiesta "Scarabeo" che a ottobre 2020 aveva coinvolto alcuni dipendenti della Procura e il cui processo principale - relativo ai reati per i quali erano state eseguite 13 misure cautelari - è già in corso.

Ieri il giudice per l'udienza preliminare Mario La Rosa ha disposto il rinvio a giudizio del dipendente della Procura Francesco Santangelo, delle due cancelliere di via Ezio Paola Berghella e Anna Linda Frasca, di Serena Capponi e Nicola Natalizi chiamati a rispondere a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione quali l’abuso d’ufficio, la rivelazione di segreto d'ufficio e il favoreggiamento. Sono inoltre cadute tutte le accuse relative alle truffe contestate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, titolare dell'indagine, in assenza delle denunce delle parti offese, circostanza che ridimensiona di molto il castello accusatorio. Secondo gli investigatori la cancelliera avrebbe rivelato notizie che dovevano rimanere coperte da segreto al dipendente della Procura su alcuni accertamenti in corso nell’ufficio giudiziario da parte dei carabinieri e il dipendente a sua volta avrebbe rilasciato certificati di carichi pendenti falsificati per consentire ad alcune persone di ottenere prestiti da società finanziarie e ancora avrebbe violato il segreto d’ufficio rivelando l’imminente esecuzione di uno sgombero in una palazzina di via Bruxelles a Latina. Dopo la discussione da parte degli avvocati Gaetano Marino, Giulio Mastrobattista, Carla Bertini, Flaviana Coladarci, Alessandro Paletta, Marta Censi, il gup ha disposto il rinvio a giudizio dei cinque che dovranno comparire davanti al secondo collegio penale il 19 marzo del prossimo anno.

Sono invece stati assolti perchè il fatto non sussiste l’ex parlamentare Clemente Carta e Claudia Berghella indagati per corruzione per un trasferimento della sorella della cancelliera tramite una conoscenza, per andare a lavorare in una struttura sanitaria a Roma e Giuseppe Cotugno.