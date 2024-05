Incidente sul lavoro: titolare della ditta di pulizie investito dal suo furgone

Incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 20 maggio, nel capoluogo pontino. Il titolare di una ditta di pulizie è stato investito da un furgone della stessa società. Come ricostruito dai carabinieri del Nor- aliquota radiomobile intervenuti dopo la segnalazione arrivat al 112, il mezzo della ditta era fermo sulla rampa di un garage quando ha improvvisamente iniziato a retrocedere ripercorrendo la rampa.

L'uomo è stato investito ed è rimasto schiacciato tra il veicolo e il muro del garage. Come accertato in seguito non era stato azionato il freno di stazionamento. La vittima è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata d'urgenza al nosocomio di Latina.