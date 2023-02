Incidente sul lavoro, operaio ferito sul tetto di uno stabilimento

Incidente sul lavoro questa mattina, 6 febbraio, nella città capoluogo. Intorno alle 9,30 è arrivata una segnalazione al numero unico per le emergenze 112, che ha portato sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del comando di Latina.

Il luogo indicato era uno stabilimento di viale Kennedy, dove un operaio è rimasto ferito sul tetto dell'edificio. Si tratta di un 23enne della provincia di Roma, che era di fatto impossibilitato a muoversi a causa delle ferite riportate in seguito, come sembra, a una caduta accidentale. La squadra di vigili del fuoco si è resa necessaria per recuperare l'uomo attraverso un'autoscala. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e poi preso in consegna da un'ambulanza e trasportato in ospedale. Sul posto anche le pattuglie della polizia di Stato.