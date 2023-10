Incidente mortale sulla Pontina, condannata per omicidio stradale

Ha patteggiato la pena ed è stata condannata ad un anno e 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale la donna che il 13 gennaio dello scorso anno aveva provocato l’incidente stradale sulla Pontina nel quale aveva perso la vita il 65enne di Maenza Salvatore Marchetti.

M. U., queste le sue iniziali, è comparsa questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario con l’accusa di omicidio stradale. L’incidente si era verificato all'altezza del km 72 della strada nel tratto che attraversa Latina. La donna era alla guida di una Ford Fiesta che viaggiava in direzione Terracina e aveva compiuto un sorpasso azzardato superando un furgoncino: durante la manovra aveva invaso l’altra corsia di marcia urtando appena la Peugeot condotta dal 65enne. Quest'ultimo aveva perso il controllo e l'auto si è rigirata invadendo la corsia sud e scontrandosi violentemente con un secondo furgone che sopraggiungeva in quel momento, per poi ruotare tornando sulla propria corsia. Nel violento urto Marchetti era stato sbalzato dall'abitacolo ed era volato dal cavalcavia sulla complanare che collega via Isonzo e via del Lido. Per lui non c’era stato scampo. Nello scontro erano rimasti feriti, in maniera non grave, anche la signora alla guida della Ford e il conducente del secondo furgone. Oggi il processo e il patteggiamento della pena su richiesta della difesa della donna che è stata condannata a un anno e 4 mesi.