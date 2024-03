Travolto e ucciso a via Epitaffio, martedì i funerali di Mario Gustavo Lazzarini

Saranno celebrati martedì 2 aprile alle ore 15, nella chiesa di Santa Rita di Latina, i funerali di Mario Gustavo Lazzarini, il 28enne deceduto martedì dopo essere stato travolto e ucciso da un Suv in via Epitaffio mentre in biciletta andava verso Latina Scalo.

Una morte drammatica sulla quale la Procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 45enne che si trovava alla guida della Tiguan che quella sera ha tamponato Lazzarini facendolo sbalzare dalla bici, impattare contro il parabrezza dell’auto per poi ricadere nel canale che costeggia via Epitaffio. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo.

Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha disposto l’autopsia che è stata effettuata ieri, venerdì 29 marzo, dal medico legale Cristina Setacci. Alle operazioni peritali ha partecipato, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Antonio Grande messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui si sono affidati per essere assisiti, fare piena sui tragici fatti e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale per il Lazio, Giovanni Iesce, i familiari del giovane, unitamente all’avvocato Lorenzo Marcovecchio, del foro di Isernia: Lazzarini ha lasciato in un dolore immenso la mamma Liliana, il fratello Alessandro Elias, la fidanzata Valentina e altri parenti, in particolare cugini, a cui era molto legato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ultimato l’esame, l’autorità giudiziaria ha dunque dato il nulla osta alla sepoltura e i familiari del ragazzo hanno fissato per martedì la data del funerale. La camera ardente sarà allestita al cimitero di Latina e resterà aperta martedì dalle 11 alle 14.30, fino a mezzora prima dell’inizio delle esequie.