Anziano travolto al Piccarello, a giudizio per omicidio colposo l'autista del camion

Dovrà rispondere di omicidio stradale Massimiliano Durazzi, il 53enne che il 13 marzo 2018 ha investito un anziano mentre attraversava la strada nei pressi della rotonda del Piccarello a Latina.

L’uomo è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa che, a conclusione della camera di consiglio, lo ha rinviato a giudizio davanti al giudice monocratico: il processo inizierà il 14 gennaio del prossimo anno.

Teatro del tragico incidente via San Francesco d’Assisi all’altezza della rotatoria: Lorenzo Michele Giannandrea, 83 anni, residente nella zona, stava attraversando la strada quando un mezzo pesante alla cui guida c’era Durazzi, lo ha investito in pieno: inutili i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.