Incidenti in provincia, l'appello della Polstrada: "Evitare distrazioni alla guida e alta velocità"

"Statisticamente in provincia c'è stato un decremento degli incidenti stradali, ma negli ultimi giorni si sono verificati episodi particolarmente tragici che hanno visto la perdita della vita di diverse persone nello stesso sinistro, tra cui molti di giovane età". E' il comandante provinciale della polizia stradale di Latina, Gian Luca Porroni, a fare il punto della situazione sui sinistri avvenuti in provincia, l'ultimo dei quali sulla Pontina, all'alba del 3 ottobre, che ha portato alla morte di due 18enni, Mattia Patriarca e Matteo La Perna. Prima ancora, sulla Frosinone Mare, il 19 settembre, ha invece registrato tre vittime e tre feriti, mentre ad Aprilia il 4 ottobre è morta uscendo fuori strada la 20enne Cristina Andersson.

"Le raccomandazioni sono le solite: prudenza e attenzione - ha proseguito il comandante Porroni - Bisogna evitare distrazioni alla guida come l'uso del telefonino alla guida, commisurare la velocità alle indicazioni della strada che si percorre e alle condizioni meteorologiche. E occorre poi utilizzare i sistemi di ritenuta: seggiolini per bambini e cinture di sicurezza".

Molte anche le situazioni di irregolarità, come i casi di guida senza patente o auto non assicurata. Proprio nei giorni scorsi, come raccontano il comandante Porroni e il vice Tiziano Canu, una pattuglia si è imbattuta a Latina in un automobilista che non si è fermato all'alt e nel tentativo di sfuggire al controllo ha abbandonato il suo veicolo scappando a piedi e riifugiandosi nel cortile di un condominio. Qui ovviamente è stato fermato dagli agenti, che hanno scoperto che l'auto era priva di assicurazione e per di più già sottoposta a sequestro e che l'uomo guidava con patente revocata.