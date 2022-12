Sicurezza sulle strade e comportamenti corretti alla guida: gli incontri della polizia nelle scuole

Continua la campagna di sensibilizzazione della polizia di Stato negli istituti scolastici della provincia di Latina e presso le associazioni educative, attraverso numerosi interventi da parte del personale specializzato appartenente alla polizia stradale. In questi giorni si sono tenuti alcuni incontri legati al progetto di sicurezza stradale presso l’Istituto “Vittorio Veneto Salvemini” di Latina, che ha visto il coinvolgimento di circa 150 studenti in presenza, appartenenti alle classi IV-V superiore. In un’aula magna gremita, gli agenti hanno affrontato le tematiche connesse al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta omologati (seggiolini per bambini), senza tralasciare numerose riflessioni e considerazioni riferite all’abuso di alcool e stupefacenti prima di porsi alla guida di un veicolo.

Tante le domande e le curiosità che i ragazzi e le ragazze hanno sottoposto agli operatori, dimostrando interesse e sensibilità sugli argomenti trattati. Non sono mancati video, foto, diagrammi, efficaci “giochi di ruolo” che hanno contribuito ad alzare l'attenzione sui temi trattati. Gli studenti hanno inoltre condiviso anche alcune esperienze di carattere personale, legate a episodi di vita realmente accaduti, per evidenziare a tutti i presenti i corretti comportamenti da tenere su strada. Al termine delle vacanze natalizie, la polstrada ha in programma un fitto calendario di incontri nelle scuole di ogni ordine e grado.