Legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti dell'istituto Prampolini

Vanno avanti le conferenze e gli incontri dei carabinieri sulla “Formazione della cultura della legalità” presso gli istituti scolastici della città di Latina e della provincia. Nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa tra l’Arma dei carabinieri e il Ministero dell’Università e della Ricerca, il comandante della compagnia di Latina Paolo Perrone, insieme al luogotenente Isidoro Zimbardi, comandante della stazione di Latina Scalo, al luogotenente Francesco Arpaia, comandante di borgo Podgora e all'appuntato.Fabio Quatrini, ha incontrato alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo “Natale Prampolini”.

Un appuntamento voluto proprio dagli studenti che desideravano incontrare i carabinieri per ringraziarli per una sorpresa ricevuta e apprezzata. Infatti l’appuntato Fabio Quatrini, impiegato nel servizio di vigilanza fissa al seggio elettorale della scuola primaria di Borgo Montello, in occasione delle consultazioni elettorali del mese di settembre, al termine del servizio ha lasciato un saluto ai bambini. Sulla lavagna della classe ha disegnato infatti la fiamma dell’Arma dei carabinieri, ringraziando la scuola per l’ospitalità e commemorando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Al rientro a scuola i bambini hanno talmente apprezzato il gesto da chiedere ai docenti di poter incontrare i carabinieri per poterli ringraziare e per poter mostrare loro alcuni lavori. L’invito è stato subito accolto e, nell’occasione, i bambini hanno potuto rivolgere tante domande ai militari intervenuti. La dirigente scolastica Laura Uliano nel ringraziare per la vicinanza dei carabinieri agli studenti, ha manifestato l’intenzione di proseguire il progetto educativo sulla legalità per la crescita personale di ogni studente. Nelle prossime settimane si susseguiranno dunque, d’intesa con i dirigenti scolastici dell’intero comprensorio, analoghi incontri con altri studenti del territorio. Lo scopo è quello di fornire ulteriori testimonianze di impegno e proporre le attività istituzionali anche dei reparti speciali dell’Arma, con l’obiettivo di stimolare e infondere la cultura della legalità.