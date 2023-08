Sfruttati, sottopagati e costretti ad a vivere in strutture fatiscenti: nuova indagine sul caporalato

Avviso di conclusione indagini per 16 persone, accusate di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, inosservanza delle norme di sicurezza e inottemperanza agli obblighi di formazione e vigilanza. Un'attività di indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, sotto la direzione della procura. Tutto scaturisce dall'attività investigativa successiva a un tentativo di incendio ai danni della sede del Parco nazionale del Circeo avvenuto nell'estate del 2019, a cui però gli attuali indagati risultano estranei.

Da qui l'indagine è andata avanti lasciando emergere un quadro inquietante di sfruttamento del lavoro. Sedici appunto le persone indagate, tra imprenditori agricoli e operai, che dal 2019 almeno fino a dicembre 2020 hanno messo in atto un sistema di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. L'indagine ha documentato e ricostruito la reiterata corresponsione di retribuzioni con importi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali; la reiterata violazione della normativa relativa al numero delle ore di lavoro, ai periodi di riposo e al riposo settimanale; la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. I braccianti impiegati non avevano a disposizione servizi igienici, luoghi per il cambio dei vestiti, docce o rubinetti per l'acqua corrente né luoghi idonei alla consumazione dei pasti. Erano inoltre costretti a vivere in situazioni alloggiative degradanti, costretti a lavorare anche sotto la pioggia battente, trasportati in sovrannumero all'interno dei furgoni fino ai campi e alloggiati in strutture fatiscenti.