Zaino sospetto davanti alla caserma, visionati i filmati: gesto volontario

Si indaga per procurato allarme sul caso del misterioso zaino abbandonato nel tardo pomeriggio di domenica vicino alla caserma dei carabinieri di Latina. La procura ha aperto un’indagine, per ora contro ignoti, per svolgere tutti gli accertamenti necessari a identificare il responsabile e risalire al movente. Intanto sono state visionate ed esaminate con attenzione le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della caserma. I video mostrano con chiarezza un uomo vestito di scuro, con un cappuccio tirato giù sul viso, che si avvicina alla cabina elettrica vicino al muro della caserma e lascia uno zaino nero. L’uomo, consapevole evidentemente della presenza delle telecamere, è ben attento inoltre a non guardare mai dritto ma resta con lo sguardo abbassato. Il suo gesto dunque sembra tutt’altro che involontario.

L’accortezza dimostrata dallo sconosciuto non ha reso possibile al momento l’identificazione. Sembra chiaro tuttavia che non si è trattato di una dimenticanza ma di un chiaro gesto volontario di cui però resta da chiarire il movente. Un avvertimento, un’azione intimidatoria o magari una bravata.

Certo è che il ritrovamento dello zaino ha fatto scattare domenica sera il piano di sicurezza: l’area intorno alla caserma Cimarrusti è stata transennata e blindata, interdetto il transito di auto e pedoni, fino all’arrivo degli artificieri da Roma che, muniti di un robot anti esplosivo, hanno fatto brillare lo zainetto. All’interno, come si è scoperto, non c’erano altro che lacci e uno straccio.